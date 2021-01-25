الموارد البشرية بتبوك تكرم العطوي بعد تقاعدة

المناطق - تبوك

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك وبرعاية مركز التنمية الاجتماعية حفل تكريم إبراهيم بن صباح العطوي والذي أحيل الى التقاعد، بحضور المدير العام الأستاذ منيف بن هابس الحربي ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك في مقر الفرع الرئيسي.

وأشاد الحربي في كلمة بهذه المناسبة بالإسهامات والجهود المخلصة التي بذلها الزملاء المتقاعدين ممن سبقونا في أداء المهام والواجبات الوظيفية التي كُلفوا بها خلال فترة عملهم لخدمة دينهم ووطنهم، والتي كان لها دوراً بارزاً في تحقيق العديد من المنجزات.

وقال إن هذا الاحتفاء يمثل شكرا وتقديرا لكل من خدم في ميدان عمله، يوم الوفاء لهم، مؤكدا ان هذا التكريم هو لمسة وفاء لفئة أعطت الوقت والجهد لوطنها ومجتمعها