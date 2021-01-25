أمير الرياض يستقبل الفائزين ببطولة سموه لقفز الحواجز

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استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, رئيسَ مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية الدكتور خالد الجريسي والفرسان الفائزين بالجوائز الخمس لبطولة كأس سموه لقفز الحواجز التي أقيمت مؤخراً بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة و180 جواداً، من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بما تحقق من تنظيم ومنافسة ظهرت بمستوى عالٍ وداعم لهذه الرياضة الأصيلة منوهاً بتمثيل أبناء الوطن وتحقيقهم مراكزَ دولية وتنافسهم محلياً في تعزيز وتطوير مهاراتهم.

ثم التقطت الصور التذكارية لسمو أمير منطقة الرياض مع الفرسان الفائزين بالجوائز الذين عبروا عن شكرهم لسموه على دعمه واهتمامه برياضة قفز الحواجز وروادها , مشيرين إلى ما حظوا به من تشجيع ومتابعة سموه لهم.

مما يذكر أن الفارسُ عبدالله الشربتلي حقق كأسَ سمو أمير منطقة الرياض في فئة “المحترفين” .