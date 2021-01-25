120 مليون ريال إنجاز تسويات المنطقة الشرقية بوزارة الموارد البشرية

المناطق - المنطقة الشرقية

أصدرت الإدارة العامة للتسوية الودية بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، تقريراً مفصلاً يبرز نتائج إدارات التسوية في المناطق الإدارية ومكاتب العمل للعام 2020م.

وبحسب التقرير فقد حققت المنطقة الشرقية ثاني أعلى المناطق بإجمالي المبالغ المستردة والتي بلغت 119,749,893 ريال سعودي.

وحقق مكتب العمل بمحافظة الخبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43,150,553 ريال ويليه تباعاً بالمنطقة الشرقية مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27,589,022 مليون ريال و ثالثاً مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12,482,123 ريال سعودي فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.



تجدر الإشارة إلى أن إنجازات التسويات بالمنطقة الشرقية قد حققت مسبقاً المراكز الثلاثة الأولى في شهري يوليو و نوفمبر من عام 2020م على مستوى المكاتب بالمملكة.

وفي هذا السياق أعرب سعادة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل شكره وتقديره لجهود إدارات التسويات الودية بالمناطق على جهودها، مشيرًا إلى أن نظام التسوية الودية المعمول به حالياُ (وهو مباشرة الدعاوى و الجلسات عن بعد) يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة و كفاءة،

كما أثنى مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل الاستاذ محمد الأطرش على جهود المصلحين والمصلحات وحث الجميع على تقديم الافضل.