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أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني

أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني

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شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

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أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

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أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير

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منطقة عسير

أمير تبوك يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة

أمير تبوك يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة
http://almnatiq.net/?p=943456
تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم  نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة يوسف بن عبدالله الراجحي . واستمع سموه خلال اللقاء الى شرح عن نشاطات الشركة  بالمنطقة مشيراً سموه إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي وبما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله –  مؤكدا سموه  على  تسخير كافة الإمكانيات للمستثمرين بالمنطقة .من جهته ثمن الراجحي جهود سمو أمير منطقة تبوك في دعم النشاط التنموي بالمنطقة .

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