أمير تبوك يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة

تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة يوسف بن عبدالله الراجحي . واستمع سموه خلال اللقاء الى شرح عن نشاطات الشركة بالمنطقة مشيراً سموه إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي وبما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله – مؤكدا سموه على تسخير كافة الإمكانيات للمستثمرين بالمنطقة .من جهته ثمن الراجحي جهود سمو أمير منطقة تبوك في دعم النشاط التنموي بالمنطقة .