أكثر من 86 ألف مستفيد من عيادات مستشفى الخميس العام خلال 2020

المناطق - خميس مشيط

أوضحت ( صحة عسير ) أن عدد مراجعي ومستفيدي العيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام تجاوز 86 ألف مراجع وذلك خلال العام المنصرم 2020 .

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة أكثر من 72 ألف فحص إشعاعي شملت الأشعة المقطعية ، والرنين المغناطيسي ، والأشعة العامة ، والموجات الصوتية ، وأشعة تصوير الثدي .

وأضافت صحة المنطقة ، أن المستشفى تعامل مع أكثر من 300 ألف وصفة طبية ، وتم إجراء أكثر من 400 ألف فحص مخبري ، فيما بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي أكثر من 15 ألف مريض ، ونفذ الطب المنزلي بالمستشفى 1166 زيارة خلال عام.