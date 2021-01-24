أكثر من 86 ألف مستفيد من عيادات مستشفى الخميس العام خلال 2020

أوضحت ( صحة عسير ) أن عدد مراجعي ومستفيدي العيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام تجاوز 86 ألف مراجع وذلك خلال العام المنصرم 2020 .
وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة أكثر من 72 ألف فحص إشعاعي شملت الأشعة المقطعية ، والرنين المغناطيسي ، والأشعة العامة ، والموجات الصوتية ، وأشعة تصوير الثدي .
وأضافت صحة المنطقة ، أن المستشفى تعامل مع أكثر من 300 ألف وصفة طبية ، وتم إجراء أكثر من 400 ألف فحص مخبري ، فيما بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي أكثر من 15 ألف مريض ، ونفذ الطب المنزلي بالمستشفى 1166 زيارة خلال عام.
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