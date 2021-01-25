أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير

المناطق - أبها

عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير اجتماعه الأول في مقر الأمانة بأبها، صباح اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الشركة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، وجميع أعضاء شركة الأمانة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الحميدي بالحضور، متمنيًا أن تُكلل أعمال هذه الشركة وبرامجها وخططها بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها.

وفي ضوء ذلك، قال الحميدي إن هذا الاجتماع هو الأول بعد قرار تأسيس شركة الأمانة الذي جاء وفق توجهات الوزارة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطة طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقًا لاستراتيجيات تطوير المنطقة التي هي محل متابعة من سمو أمير المنطقة، مضيفًا أن الاجتماع استعرض آلية العمل المقبلة وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة وأولويات الأعمال وبرامجها وجداولها الزمنية والميدانية، موضحًا أن المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير سيعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والمالي للشركة وقائمة الخدمات المستهدفة وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، إضافةً إلى اتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.

وأكد الحميدي في ذات السياق أن من أهداف هذه الشركة السعي إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية وذلك من خلال إدارة العقود والاستثمارات وتطوير وإنشاء المشاريع في المنطقة ومحافظاتها.

عقِب ذلك، استعرض أمين مجلس الشركة محاور هذا الاجتماع ومنهجيات دراسة الجدوى والعقارات المقترح نقلها للشركة، واختتم الاجتماع بالتوصيات المقترحة.

الجدير بالذكر، فإن قرار تأسيس مجلس شركة أمانة منطقة عسير جاء بقرار معالي الوزير ماجد الحقيل والذي يتكون من ممثلين لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تطوير منطقة عسير، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال.