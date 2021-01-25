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شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

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شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات
http://almnatiq.net/?p=943478


صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والأخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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