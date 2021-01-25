أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته لذوي الشهيد الرقيب أول حسين بن سالم أحمد الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي, هو مصدر فخر واعتزاز كبير لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد ” الغزواني” عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.