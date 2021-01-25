احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني
منطقة جازان
 شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير
منطقة عسير
 بعد تأييد “الاستئناف” .. 5 قضاة يدققون حكم القتل لخاطفة الدمام
أبرز المواد
 شرطة تبوك: القبض على شخص أساء لرجال الأمن
منطقة تبوك
 أكثر من 86 ألف مستفيد من عيادات مستشفى الخميس العام خلال 2020
منطقة عسير
 أمير تبوك يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة
منطقة تبوك
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير توطين وظائف جامعة جازان
منطقة جازان
 “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 600 مخالفة ضريبية في أسبوع
أبرز المواد
 وزير التجارة : نظام الشركات الجديد سيكون أداة لمعالجة التحديات
أبرز المواد
 120 مليون ريال إنجاز تسويات المنطقة الشرقية بوزارة الموارد البشرية
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني

أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني

منطقة جازان
شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

منطقة تبوك
أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير

أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير

منطقة عسير

أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني

أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني
http://almnatiq.net/?p=943480
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته لذوي الشهيد الرقيب أول حسين بن سالم أحمد الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي, هو مصدر فخر واعتزاز كبير لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم عبّر ذوو الشهيد ” الغزواني” عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير توطين وظائف جامعة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير توطين وظائف جامعة جازان
تنفيذ مشروعات مياه بأكثر من 377 مليون ريال في جازان

تنفيذ مشروعات مياه بأكثر من 377 مليون ريال في جازان
بالصور..البن الخولاني في الداير تاريخ من الأصالة عمره أكثر من 8 قرون

بالصور..البن الخولاني في الداير تاريخ من الأصالة عمره أكثر من 8 قرون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*