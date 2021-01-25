المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي تخدم أكثر 43 ألف مستفيد جديد

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http://almnatiq.net/?p=943490
المناطق - جدة


انتهى القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية من تنفيذ (3) مشروعات لخدمات الصرف الصحي خلال شهر ديسمبر الماضي بتكلفة تجاوزت (140) مليون ريال، وذلك لخدمة ما يزيد على (43) ألف مستفيد في الأحياء الجنوبية والوسطى بمحافظة جدة، والحلقة الشرقية بمحافظة الطائف، ومحافظة بحرة.
وقالت شركة المياه: “أكملنا تنفيذ (3) مشروعات في القطاع الغربي خلال شهر ديسمبر المنصرم، تضمنت تنفيذ (60) كلم من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ (2.200) توصيلة منزلية للصرف الصحي، وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، بطاقة استيعابية تبلغ (500) م3 / يوميًا”.
وبينت أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة، ورفع الضرر، والمحافظة على البيئة

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