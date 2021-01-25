احدث الأخبار

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بمنطقة الرياض
أبرز المواد
 الصحة: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات وتسجيل (213) حالة مؤكدة وتعافي (198) حالة “خلال 24 ساعة”
أبرز المواد
 وزارة الطاقة تُطلق هويتها البصرية الجديدة بشعار المستقبل
أبرز المواد
 المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي تخدم أكثر 43 ألف مستفيد جديد
أبرز المواد
 استمرار فعاليات التمرين البحري المختلط” المدافع البحري 21″ بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول حسين الغزواني
منطقة جازان
 شرطة مكة : القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير
منطقة عسير
 بعد تأييد “الاستئناف” .. 5 قضاة يدققون حكم القتل لخاطفة الدمام
أبرز المواد
 شرطة تبوك: القبض على شخص أساء لرجال الأمن
منطقة تبوك
 أكثر من 86 ألف مستفيد من عيادات مستشفى الخميس العام خلال 2020
منطقة عسير
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بمنطقة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بمنطقة الرياض

أبرز المواد
الصحة: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات وتسجيل (213) حالة مؤكدة وتعافي (198) حالة “خلال 24 ساعة”

الصحة: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات وتسجيل (213) حالة مؤكدة وتعافي (198) حالة “خلال 24 ساعة”

أبرز المواد
وزارة الطاقة تُطلق هويتها البصرية الجديدة بشعار المستقبل

وزارة الطاقة تُطلق هويتها البصرية الجديدة بشعار المستقبل

أبرز المواد
المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي تخدم أكثر 43 ألف مستفيد جديد

المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي تخدم أكثر 43 ألف مستفيد جديد

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بمنطقة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بمنطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=943499
المناطق - واس

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة وأمانة المنطقة، ضبط أعمال تجريف للتربة دون تصاريح في موقعين بمدينة الرياض، يملكهما مواطنان، ويعمل فيهما (7) مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والصومالية والهندية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (6) آليات ومعدات مستخدمة في تجريف التربة ونقلها، وجرى إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

روابط ذات صلة

الصحة: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات وتسجيل (213) حالة مؤكدة وتعافي (198) حالة “خلال 24 ساعة”

الصحة: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات وتسجيل (213) حالة مؤكدة وتعافي (198) حالة “خلال 24 ساعة”
وزارة الطاقة تُطلق هويتها البصرية الجديدة بشعار المستقبل

وزارة الطاقة تُطلق هويتها البصرية الجديدة بشعار المستقبل
المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي تخدم أكثر 43 ألف مستفيد جديد

المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي تخدم أكثر 43 ألف مستفيد جديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*