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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الغزواني”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الغزواني”

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الغزواني”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الغزواني”
http://almnatiq.net/?p=943508
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لذوي وأسرة الشهيد الرقيب أول
حسين بن سالم أحمد الغزواني، من منسوبي القوات المسلحة الدي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم عبّر ذوو الشهيد ” الغزواني ” عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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