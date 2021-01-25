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أمير تبوك : صندوق الاستثمارات العامة يخطو خطوات متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة

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أمير تبوك : صندوق الاستثمارات العامة يخطو خطوات متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة

أمير تبوك : صندوق الاستثمارات العامة يخطو خطوات متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة
http://almnatiq.net/?p=943515
المناطق- تبوك- علي العميري:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة تأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لرفعة وعز الوطن في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – وتأكيد للدور الريادي والمكانة العالمية والسيادية لصندوق الاستثمارات العامة والذي يخطو خطوات متسارعة نحو المضي قدماً للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة بفضل جهود ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- وإشرافه المباشر ومتابعته لجميع اعمال الصندوق من خلال تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الإستثمارات العامة ورفع مستوى المحتوى المحلي وتحسين جودة الحياة وتمكين دور القطاع الخاص واستحداث الوظائف وتوطين التقنيات والمعرفة وتحقيق الأستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.
وفي ختام تصريحه دعا سمو أمير منطقة تبوك الولى عز وجل ان يكلل جهود سمو ولي العهد بالنجاح وان يمده بعونه وتوفيقه وأن يجعله سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواصلة مسيرة البناء والنماء وان يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والإزدهار.

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