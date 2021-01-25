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الجوازات تبدأ استقبال إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” لليمنيين المنتظمين في التجديد للفترات السابقة

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الجوازات تبدأ استقبال إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” لليمنيين المنتظمين في التجديد للفترات السابقة

الجوازات تبدأ استقبال إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” لليمنيين المنتظمين في التجديد للفترات السابقة
http://almnatiq.net/?p=943529
المناطق - واس

بدأت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، في استقبال إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءاً من 22/ 3/ 1442هـ، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يوماً، من الاثنين 12 / 6 / 1442هـ حتى السبت 1 / 7 / 1442هـ.
وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آلياً بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة “أبشر” دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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