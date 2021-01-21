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اختتام فعاليات الخيمة الشتوية بدار ملاحظة حائل الاجتماعية

اختتام فعاليات الخيمة الشتوية بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=943532

بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد، اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية فعاليات الخيمة الشتوية والتي استمرت خلال الفترة الماضية وتزامت مع الإجازة القصيرة بمتابعة مدير الدار بشير العنزي وباشراف من مشرفي البرامج والانشطة واسهمت الفعاليات في بناء الشخصية السليمة للاحداث وإعدادهم ليكونوا لبنات صالحة في مجتمعهم وتعويدهم علی تكريس روح الانشطة التي تجعلهم عناصر فعالة ومؤثرة وتغيير الجو السائد في الدار وإقامة بعض البرامج والانشطة المناسبة للفعالية من جلسات شواء وطبخ ومسابقات حركية وجلسات سمر ومسابقات رياضية وثقافية تعزز من قدراتهم.
فيما أكد فريح العياد، أهمية زرع الأنشطة وأثرها في روح الأحداث وإدخال البهجة والسرور فيهم وتمكينهم من مواصلتها ، مبينا أن الدار تعمل على رفع تقارير متابعة مشتركة يتم من خلالها الاطمئنان على استقرار سلوك الحدث وتكيفه مع البيئة ومحيط الدار ومساعدة الأسر فيما تحتاجه للقيام بدورها حيال التنشئة الاجتماعية السليمة.
وأبان العياد أن الأنشطة المختلفة تعطي إنطباعات لديهم ليكونوا مواطنين صالحين لمجتمعهم.
مقدما الشكر والثناء لجهود مدير الدار وكافة الزملاء بهدف تعزيز خطة الانشطة.

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