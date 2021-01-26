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المملكة تحصل على جرعات من لقاح أسترازينيكا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=943553
المناطق - وكالات

قال الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، اليوم الاثنين، إن المعهد سيزود السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 خلال أسبوع تقريبا، نيابةً عن شركة الأدوية البريطانية.

ومع ذلك لا يوجد لدى المعهد أي خطط فورية لنقل إمدادات إلى أوروبا، على الرغم من أن أسترا زينيكا تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الجرعات، بعد الإعلان عن خفض كبير في الشحنات بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

وعقد معهد سيروم الهندي أكبر جهة لتصنيع اللقاحات في العالم شراكة مع أسترا زينيكا ومؤسسة جيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)؛ لتوفير ما يصل إلى مليار جرعة للدول الأكثر فقرا.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد ”أدار بوناوالا“: إن الجرعات المتجهة للسعودية سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

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