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موارد الرياض يوقع اتفاقية لتدريب نزيلات الدور على مهام الكشافة

موارد الرياض يوقع اتفاقية لتدريب نزيلات الدور على مهام الكشافة
http://almnatiq.net/?p=943556
المناطق - الرياض

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح اليوم اتفاقية تعاون مع الفريق الكشفي النسائي بديوانية الحسين في مجالات التدريب الكشفي والمشاركات الاجتماعية .

تنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض د. محمد بن عبدالله الحربي والمشرف العام على وقف ديوانية ال حسين أ. عبدالعزيز بن سليمان الحسين على الحاق نزيلات الدور الإيوائية بالفريق الكشفي في ديوانية الحسين بعد تدريبهن وتأهيلهن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الدورات المهنية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

من جهة أخرى وعلى هامش توقيع الاتفاقية كرم الدكتور الحربي اعضاء فريق ورود نوارة التطوعي نظير جهودهم في التصدي لآثار جائحة كورونا مثمناً لهم جميع مابذلوه خلال هذه الفترة .

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