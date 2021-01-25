أمين الشرقية: دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتركيز العمل بشكل تام

المناطق - فهد المريخي

ثمن معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير الأمر الملكي الكريم، بدمج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، وأن هذا الدمج يأتي ضمن الإجراءات الحديثة والتطويرية التي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتركيز العمل بشكل تام نحو التجسيد الحقيقي للتكامل الحكومي وتجسيد تطبيق ما تنص عليه رؤية المملكة 2030 ، فيما يختص بجودة الحياة وتمكين المدن، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير وفعال في تعزيز التنمية لدى القطاعين وتوحيد الجهود خاصة مع أن الوزارتين مع الدمج ستكونان أكثر مرونة وبعمل متوازٍ في العمل البلدي والإسكاني المشترك الذي كان يسيران عليه حتى وقت قريب .

وأضاف المهندس الجبير بأن المملكة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، لا تألوا جهدا في سبيل التطوير والعمل نحو آفاق أوسع في كافة المجالات وأن قطاع البلديات والإسكان لهما أحد أهم هذه القطاعات والأجهزة الحكومية التي سوف تخلق الفارق بإذن الله من خلال هذا الدمج المبارك، والذي نرى فيه رسم للمستقبل وتركيز أكثر بعمل مشترك يساهم في تحقيق التنمية، حيث يعتبر قرار الضم أحد الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة بما يساهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات وبداية لتحول مشهود في الرقي بالخدمات البلدية والإسكان من خلال برامج جودة الحياة.

وأشار الجبير الى أن الخطط المستقبلية تحمل في طياتها رؤى وتطلعات نحو خدمات بلدية وإسكانية أشمل وأوسع ونحن في أمانة المنطقة الشرقية بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان – يحفظهما الله – ، حريصان على خدمة المواطن والمقيم والمستثمر وتسخير الإمكانيات وتسهيل الإجراءات من أجل أن تكون المنطقة الشرقية أحد أهم روافد جذب الاستثمارات، والعمل المشترك بتوجيهات ودعم من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لتحقيق أهداف وتطلعات الوزارة من خلال أمانة الشرقية لتكون المنطقة الشرقية الرائدة في تقديم الخدمات المتميزة لتطوير مدن ومحافظات المنطقة لتصبح مدن مثالية، وبرسالة تتحقق لتوجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية الراقية بمنهجية ومهنية عالية بمشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص من أجل بيئة صحية وعمرانية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.

ورفع المهندس فهد الجبير في ختام حديثه التهنئة لمعالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل على الثقة الملكية لتعيينه وزيرا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، داعياً العلي القدير له التوفيق والسداد .