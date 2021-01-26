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مداخل تيماء تتزين بالورود

مداخل تيماء تتزين بالورود
http://almnatiq.net/?p=943582
المناطق - تيماء - محمد الربيعة:

بناء على توجيه رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي بإعادة تهيئة الدوارات وتحسين مداخل المحافظة بدأت إدارة الصيانة والحدائق والتشجير ممثلة في وحدة الصيانة في إعادة تهيئة دوار الساعة بشارع الأمير فهد بن سلطان بقص وتهذيب وتهيئة جميع المسطحات الخضراء.

وكذلك جرى غرس 500 نخلة (واشنطونيا) وفرش 2228 متر مربع من المسطحات الخضراء طريق المدينة والدائري ومدخل تبوك، وإنتاج وزراعة ما يقارب 200 ألف شتلة ورد (ماري جولد برتقال قطيفية، ماري جولد أصفر قطيفية، قرنفل، ديدونيا) في مواقع متعددة من المحافظة وفي طرقها الرئيسة، ضمن خطة المحافظة التجميلية، مع كل موسم.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس سلامة بن هليل البلوي، أن البلدية ماضية في برنامج التجميل في مواقع مختلفة من المحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية تسعى حالياً إلى دعم المسطحات الخضراء وزياده رقعتها، مع تنفيذ خطط صيانتها بشكل دوري، منوهاً بالدعم الذي تجده تيماء المدينة والمحافظة.

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