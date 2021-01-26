المرور يتفاعل مع فيديو لشاحنة تسير على طريق سريع رافعة صندوقها

المناطق - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو نشره أحد المغردين عبر موقع “تويتر”، يوثق شاحنة كبيرة تسير على طريق سريع والصندوق الخلفي مرفوع لأعلى.

وقال المرور إنه جرى رفع بلاغ بالفيديو إلى القسم المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشاحنة وقائدها.