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المرور يتفاعل مع فيديو لشاحنة تسير على طريق سريع رافعة صندوقها

المرور يتفاعل مع فيديو لشاحنة تسير على طريق سريع رافعة صندوقها
http://almnatiq.net/?p=943589
المناطق - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو نشره أحد المغردين عبر موقع “تويتر”، يوثق شاحنة كبيرة تسير على طريق سريع والصندوق الخلفي مرفوع لأعلى.

وقال المرور إنه جرى رفع بلاغ بالفيديو إلى القسم المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشاحنة وقائدها.

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