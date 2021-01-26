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جامعة المستقبل ومصنع مهد الرؤية يوقعان اتفاقية تعاون

جامعة المستقبل ومصنع مهد الرؤية يوقعان اتفاقية تعاون
http://almnatiq.net/?p=943595
المناطق - بريدة

سعياً من جامعة المستقبل إلى تحقيق التعاون بينها وبين القطاع الخاص وذلك لأجل تطوير المجال الصناعي في منطقة القصيم والمشاركة الفاعلة في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الكفاءات الفنية بما يعزز جودة المنتجات الصناعية الوطنية، وقعت الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور محمد بن صالح الشتيوي اتفاقية تعاون مع مصنع مهد الرؤية ممثلاً بمدير المصنع ؛ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن محمد الخويلد.

وتضمنت الاتفاقية، تقديم الخدمات الاستشارية وتطوير الكفاءات الفنية؛ وتصميم الأشكال الهندسية، هذا وقد أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الشتيوي إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى رفع الكفاءات الفنية لدى مصنع مهد الرؤية وتحقق جزءاً من خطة الجامعة الاستراتيجة .

وفي هذا السياق، أشاد مدير المصنع الأستاذ صالح الخويلد بجامعة المستقبل وبما تملكه من الكوادر الأكاديمية العلمية ذات الكفاءة والقدرة والخبرة التي تستطيع خدمة المجال الصناعي وتضع الأهداف الاستراتيجية للمصنع .

وحضر توقيع الاتفاقية مساعد رئيس الجامعة للشؤون التعليمية؛ وعميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب الدكتور بندر بن عبدالله العييدي؛ ومساعد رئيس الجامعة للتطوير والجودة؛ عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور سلطان بن عبدالله المحيميد؛ ومساعد رئيس الجامعة للبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ عميد كلية طب الأسنان الدكتور منصور بن إبراهيم الصغير.

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