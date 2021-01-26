احدث الأخبار

شاهد.. “برج المملكة” على قلم رصاص بيد الموهوبة أروى المشوح
أبرز المواد
 مجلس الأعمال الأمريكي السعودي يختتم بعثته الأولى لتطوير الأعمال الافتراضية إلى المملكة
أبرز المواد
 العفالق يعد الجماهير بتدعيم “الفتح” بصفقات قوية
أبرز المواد
 جامعة المستقبل ومصنع مهد الرؤية يوقعان اتفاقية تعاون
أبرز المواد
 المرور يتفاعل مع فيديو لشاحنة تسير على طريق سريع رافعة صندوقها
أبرز المواد
 مداخل تيماء تتزين بالورود
أبرز المواد
 «ذا لاين» بعيون الخبراء: مشروع ثوري يضع المملكة على مضمار صناعة المستقبل
أبرز المواد
 ‏محافظ ينبع يترأس اجتماع رؤساء المراكز
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة قاموا بانتحال صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة واستولوا على ما بحوزتهم
منطقة الرياض
 “الصحة العالمية”: عدوى فيروس كورونا قد تتحول إلى مرض جهازي
أبرز المواد
 أمين الشرقية: دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتركيز العمل بشكل تام
المنطقة الشرقية
 موارد الرياض يوقع اتفاقية لتدريب نزيلات الدور على مهام الكشافة
منطقة الرياض
شاهد.. “برج المملكة” على قلم رصاص بيد الموهوبة أروى المشوح

شاهد.. “برج المملكة” على قلم رصاص بيد الموهوبة أروى المشوح

أبرز المواد
مجلس الأعمال الأمريكي السعودي يختتم بعثته الأولى لتطوير الأعمال الافتراضية إلى المملكة

مجلس الأعمال الأمريكي السعودي يختتم بعثته الأولى لتطوير الأعمال الافتراضية إلى المملكة

أبرز المواد
العفالق يعد الجماهير بتدعيم “الفتح” بصفقات قوية

العفالق يعد الجماهير بتدعيم “الفتح” بصفقات قوية

أبرز المواد
جامعة المستقبل ومصنع مهد الرؤية يوقعان اتفاقية تعاون

جامعة المستقبل ومصنع مهد الرؤية يوقعان اتفاقية تعاون

أبرز المواد

العفالق يعد الجماهير بتدعيم “الفتح” بصفقات قوية

العفالق يعد الجماهير بتدعيم “الفتح” بصفقات قوية
http://almnatiq.net/?p=943600
المناطق - الرياض

وعد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد العفالق، الجماهير بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سعد العفالق: “الحمد لله على كل حال.. انتهى الدور الأول بتحقيق الفريق 18 نقطة، الانطلاقة كانت مميزة، ولكن لم نستمر لعدة أسباب أبرزها ظروف الإصابات المتلاحقة لعدد من اللاعبين”.

وتابع رئيس نادي الفتح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نعدكم كإدارة بالأفضل لثقتنا بجميع اللاعبين ومع تقوية الفريق بتعاقدات تساهم في تقديم مستويات تسعد جماهيره المحبة.. نسأل الله التوفيق”.

وكانت إدارة العفالق قد نجحت في حسم صفقة قوية، مساء الاثنين، حيث أعلنت عن التعاقد رسميًّا مع البيروفي الدولي كريستيان كويفا لتمثيل صفوف الفتح لمدة موسم ونصف، قادمًا من نادي ملطية سبور التركي.

روابط ذات صلة

شاهد.. “برج المملكة” على قلم رصاص بيد الموهوبة أروى المشوح

شاهد.. “برج المملكة” على قلم رصاص بيد الموهوبة أروى المشوح
مجلس الأعمال الأمريكي السعودي يختتم بعثته الأولى لتطوير الأعمال الافتراضية إلى المملكة

مجلس الأعمال الأمريكي السعودي يختتم بعثته الأولى لتطوير الأعمال الافتراضية إلى المملكة
جامعة المستقبل ومصنع مهد الرؤية يوقعان اتفاقية تعاون

جامعة المستقبل ومصنع مهد الرؤية يوقعان اتفاقية تعاون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*