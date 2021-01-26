العفالق يعد الجماهير بتدعيم “الفتح” بصفقات قوية

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وعد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد العفالق، الجماهير بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سعد العفالق: “الحمد لله على كل حال.. انتهى الدور الأول بتحقيق الفريق 18 نقطة، الانطلاقة كانت مميزة، ولكن لم نستمر لعدة أسباب أبرزها ظروف الإصابات المتلاحقة لعدد من اللاعبين”.

وتابع رئيس نادي الفتح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نعدكم كإدارة بالأفضل لثقتنا بجميع اللاعبين ومع تقوية الفريق بتعاقدات تساهم في تقديم مستويات تسعد جماهيره المحبة.. نسأل الله التوفيق”.

وكانت إدارة العفالق قد نجحت في حسم صفقة قوية، مساء الاثنين، حيث أعلنت عن التعاقد رسميًّا مع البيروفي الدولي كريستيان كويفا لتمثيل صفوف الفتح لمدة موسم ونصف، قادمًا من نادي ملطية سبور التركي.