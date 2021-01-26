بايدن وميركل يبحثان ملفات إيران وأفغانستان وجائحة كورونا والتغير المناخي

المناطق - وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أول مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منذ توليه السلطة، حيث بحث الطرفان ملفات إيران وأفغانستان وجائحة كورونا والتغير المناخي.

وخلال المحادثة الهاتفية، شدّدت ميركل وبايدن على أهمية العمل معاً لمكافحة وباء كوفيد-19.

واتفق الاثنان على العمل على أولويات السياسة الخارجية المشتركة بشأن إيران والصين وروسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم ميركل شتيفن زيبرت، في بيان إنّ “المستشارة والرئيس الأميركي يتّفقان على أنّ هناك حاجة لجهود دولية قوية للتعامل مع جائحة كوفيد-19”.

وأضاف أنّ ميركل رحّبت بقرار بايدن إلغاء القرار الذي اتخذه ترامب، في يوليو الماضي، بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وكان ترامب قد سحب بلاده أيضاً من اتفاق باريس للمناخ، زاعماً أنّ هذا الاتفاق يهدف إلى “قتل الاقتصاد الأميركي” وليس إنقاذ البيئة.

وأثنت ميركل على إعادة بايدن بلاده إلى اتفاق باريس، وتعهّدت بجاهزية ألمانيا لتحمّل مسؤولياتها “مع الشركاء الأوروبيين وعبر الأطلسي في التعامل مع المهام الدولية”.