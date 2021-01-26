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أسعار النفط تسجل ارتفاعًا بحوالي 1%

أسعار النفط تسجل ارتفاعًا بحوالي 1%
http://almnatiq.net/?p=943632
المناطق - وكالات

سجلت أسعار النفط، ارتفاعصا بحوالي 1% يوم أمس الاثنين، بدعم من تفاؤل يحيط بخطط التحفيز المالي في أميركا وقلق بشأن الإمدادات.

وأبرزت وكالة “رويترز”، أن المكاسب تقيدت جراء مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

وأغلقت عقود خام “برنت” القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 47 سنتًا، أو 0.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 50 سنتًا، أو واحدًا بالمائة، عند 52.77 دولار للبرميل.

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