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خبير طقس يتوقع موجة برد ثانية مطلع الأسبوع المقبل

خبير طقس يتوقع موجة برد ثانية مطلع الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=943635
المناطق - الرياض

تنبأ محلل الطقس عبدالله أبو هيلة، بحلول موجة برد أخرى مطلع الأسبوع المقبل، يتوقع أن تشمل معظم مناطق المملكة.

وأشار أبو هيلة إلى أن الموجة ستكون شديدة على الأجزاء الشمالية وذلك نتيجة تأثر الأجواء بمنخفض جوي.  

وأوضح في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن حالة الطقس هذه الأيام مستقرة بشكل عام، وتشهد معظم أجزاء البلاد ارتفاعاً بسيطاً ملحوظاً في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية.   

وتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع وتحديداً مساء الخميس المقبل تقلبات جوية على الأجزاء الشمالية الغربية والغربية متمثلة في مناطق تبوك والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مكة المكرمة وتحديداً الأجزاء الساحلية منها. 

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