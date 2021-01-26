“مرور مكة” يغلق جزءا من شارع الحج لإنشاء جسر ويوضح الطرق البديلة

المناطق - مكة المكرمة

قالت إدارة المرورفي مكة المكرمة إنه وبالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، سيجري تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بدءاً من صباح اليوم (الثلاثاء).

وحددت الإدارة الطرق البديلة التي يمكن استخدامها لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع، إذ أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم خلالها غلق الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من جهة الشرق إلى الغرب باتجاه حي الزاهر، وكذلك طريق المدينة المنورة وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق.

فيما تشهد المرحلة الثانية غلق الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه العدل وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق لإتمام تركيب الجسر الخرساني، داعيةً مستخدمي الطريق لاتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.