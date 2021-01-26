١٠ فوائد لممارسة رياضة «المشي».. ٣٠ دقيقة تكفي يومياً

نصح د. فيصل الصّفي، استشاري طب الباطنة والمتخصص في علاج كبار السن، بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم.
وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”:
من فوائد رياضة المشي ما يلي :
• تحمي من أمراض القلب
• تقلل الدهون
• تحمي من الضغط
• تحمي من السكري
• تقي من الهشاشة
• تقي من الاكتئاب
• تحمي من اضطراب النوم
• تقي من أمراض المفاصل
• تعالج السمنة
• تعالج شيخوخة البشرة
وأضاف الدكتور فيصل الصفي أنه يمكن ممارسة رياضة المشي لمدة ٣٠دقيقة في اليوم فهي كافية للحصول على النتائج المرجوة.
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