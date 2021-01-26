١٠ فوائد لممارسة رياضة «المشي».. ٣٠ دقيقة تكفي يومياً

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نصح د. فيصل الصّفي، استشاري طب الباطنة والمتخصص في علاج كبار السن، بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم.

وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”:

من فوائد رياضة المشي ما يلي :

• تحمي من أمراض القلب

• تقلل الدهون

• تحمي من الضغط

• تحمي من السكري

• تقي من الهشاشة

• تقي من الاكتئاب

• تحمي من اضطراب النوم

• تقي من أمراض المفاصل

• تعالج السمنة

• تعالج شيخوخة البشرة

وأضاف الدكتور فيصل الصفي أنه يمكن ممارسة رياضة المشي لمدة ٣٠دقيقة في اليوم فهي كافية للحصول على النتائج المرجوة.