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الجوازات السعودية تستقبل طلبات تمديد «هوية زائر» لليمنيين

الجوازات السعودية تستقبل طلبات تمديد «هوية زائر» لليمنيين
http://almnatiq.net/?p=943653
المناطق_ الرياض

بدأت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، في استقبال إجراءات طلبات تمديد هوية زائر للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة

يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءًا من 22/3/1442هـ، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يومًا، من الإثنين 12/6 /1442هـ حتى السبت 1/7/1442هـ.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آليًّا بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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