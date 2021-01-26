طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة

المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 40-15كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 42-16كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي بسرعة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-15كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.