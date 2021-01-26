الموارد البشرية: «توظيف السعوديين» يضمن تعديل نطاق المنشأة تدريجيًّا

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن توظيف العمالة السعودية، يمكِّن المنشأة من تعديل نطاقها بشكل تدريجي.

وأضافت الوزارة، أن أي منشأة يمكنها تعديل نطاقها بشكل تدريجي من خلال توظيفها للعمالة الوطنية وتسجيل هذه العمالة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذلك ردًا من «الموارد البشرية»، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه: «أنتظر منذ أسبوعين تحديث ملف مصنع والى الآن ما تحدث النطاق».

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبة في توطين الوظائف.