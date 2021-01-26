أمانة الشرقية تطلق السبت المقبل حملة “شيل كيستك ونظف ديرتك ” بمشاركة أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة

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تطلق أمانة المنطقة الشرقية السبت المقبل 17/06/1442هـ، حملة تطوعية واسعة تعنى بالنظافة العامة تحت شعار “شيل كيستك ونظف ديرتك ” ضمن حملة التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة ” إماطة “،والتي وجه بها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وتهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة، ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة من خلال المسؤولية الاجتماعية، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن المبادرة تهدف للمحافظة على نظافة الأماكن العامة والحد من التلوث البصري وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة وتعزيز روح المواطنة والمسؤولية لدى الفرد والمجتمع على البيئة.

وقال أن الحملة ستتضمن تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة ومداخل المدن والأحياء، والمتنزهات البرية وتوعية مرتادي المراكز التجارية، إضافة الى اطلاق حملة توعوية تثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعية التابعة للأمانة، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة ورفع ثقافة التطوع في المجتمع، لافتا الى أن المبادرة ستنطلق كل يوم سبت من كل أسبوع من الساعة ١٢ ظهرا وحتى الرابعة عصرا.

وأشار الى مشاركة أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة من خلال ٥٠ فريق تطوعي بمعدل أكثر من ٧٠٠٠ ساعة تطوعية.

وتأتي فكرة الحملة حرصا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وسعيها الى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتنفيذ العديد من الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية، وكذلك توعية المجتمع بأهمية النظافة وتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي من خلال العمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة لتصبح أجمل مما يعكس الصورة الحضارية للمنطقة الشرقية والتي تعتبر مقصد للزائرين والسائحين وأحد أهم مناطق المملكة السياحية.

ودعا الصفيان الجميع للمشاركة والتفاعل مع الحملة الوطنية التي تصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن الحملة ستنطلق كل آخر يوم سبت من كل شهر بهدف ضمان مشاركة أكبر من الجميع.