احدث الأخبار

هدية الحاج والمعتمر تطلق مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن لكم منا هدية
أبرز المواد
 المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يحذر من مرحلة حرجة تمر بها أفريقيا
أبرز المواد
 هيئة التخصصات الصحية تعلن تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء لعام 2020
أبرز المواد
 ” متحف حائل”.. سياحة مشوقة عبر الزمن في “شتاء السعودية “
أبرز المواد
 ماذا تعرف عن «التسمم الغذائي».. كيف يحدث وما هي أعراضه؟
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: أوامر سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية تحكمها درجة الخطورة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطلق السبت المقبل حملة “شيل كيستك ونظف ديرتك ” بمشاركة أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة
أبرز المواد
 بعد تأييد الاستئناف بقتل “خاطفة الدمام” تعزيرا .. الكشف عن الخطوات المتبقية لتنفيذ الحكم
أبرز المواد
 المملكة تحصل على أول إمدادات لقاح «أسترا زينيكا» للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 «الصحة» تحدد أسباب زيادة إصابات كورونا مؤخرا.. وتوجه رسالة مهمة
أبرز المواد
 الموارد البشرية: «توظيف السعوديين» يضمن تعديل نطاق المنشأة تدريجيًّا
أبرز المواد
 217664 حالة وفاة بكورونا في البرازيل
أبرز المواد
هدية الحاج والمعتمر تطلق مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن لكم منا هدية

هدية الحاج والمعتمر تطلق مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن لكم منا هدية

أبرز المواد
المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يحذر من مرحلة حرجة تمر بها أفريقيا

المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يحذر من مرحلة حرجة تمر بها أفريقيا

أبرز المواد
هيئة التخصصات الصحية تعلن تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء لعام 2020

هيئة التخصصات الصحية تعلن تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء لعام 2020

أبرز المواد
” متحف حائل”.. سياحة مشوقة عبر الزمن في “شتاء السعودية “

” متحف حائل”.. سياحة مشوقة عبر الزمن في “شتاء السعودية “

أبرز المواد

” متحف حائل”.. سياحة مشوقة عبر الزمن في “شتاء السعودية “

” متحف حائل”.. سياحة مشوقة عبر الزمن في “شتاء السعودية “
http://almnatiq.net/?p=943688
المناطق - الرياض


زاد تسليط الضوء على “متحف حائل”، وذلك بعد إدراجه ضمن الفعاليات السياحية المُقدمة من القطاع الخاص السياحي، في موسم “شتاء السعودية” المستمر حتى نهاية مارس المقبل، ورُوعي في تصميمه الهوية العمرانية والتراثية لعروس الشمال.
ويشتمل على جميع آثار المنطقة، وتاريخها وفق تسلسلها التاريخي بداية من عصور ما قبل التاريخ، وظهور الحضارات المبكرة في كل منطقة، وانتهاء بالعصر الحديث، بما فيها الحرف والصناعات التقليدية، مع مراعاة الشمولية في التعريف بتاريخ المنطقة من خلال البرامج والمعروضات الموجهة لمختلف فئات وأعمار زوار المتحف.
وتبلغ مساحة المتحف نحو 1500 متر مربع، ويحتوي على أركان متعددة، من أبرزها سرد قصة جيولوجيا منطقة حائل من خلال استعراض عينات من التكوين الصخري، مصحوبة بتفسير علمي يوضح التراتبية الزمنية، مع الإشارة إلى التنوع الطبيعي الزاخر للمنطقة.
ويمتلك المتحف تجسيداً رائعاً لمفهوم تحديد الوظائف الحقيقية للمبنى قبل إنشائه، وتحديد التناسق والتتالي الزمني المطلوب وجودهما في متحف يستعرض تاريخاً طبيعياً متنوعاً، مع لمسة عصرية تصنع من الجولة السياحية وقتاً ممتعاً، خاصة مع وجود أماكن للاستراحة تسمح للعقل باستيعاب التدفق المعلوماتي المثير للدهشة، والفضول المعرفي في طرح الأسئلة.
ويمنح متحف حائل تجربة سياحية فريدة من فئة (باقة نصف يوم)، للعائلة و الأصدقاء والأفراد، ويُشكل إضافة بالغة الأهمية للمشهد الثقافي والفني في المنطقة بما يحتويه من كنوز أثرية ومقتنيات تراثية ومخطوطات قديمة تتيح لجميع زوارها فرصة حقيقية للتجول بين الأزمنة والتعرف على التراث الحضاري للمملكة .
يحتوي المتحف على عدد من القاعات التي يحكي كل منها “واقعًا سرديًا تاريخيًا” متنوًعا، فهناك قاعة التاريخ الطبيعي والجيولوجي لمنطقة حائل، وتُعرض فيها عينات من صخور المنطقة مع التركيز على مواقع التعدين والمناجم والتراث البيئي والنباتي والحيواني بالمنطقة، ويستطيع الزائر معرفة عصور ما قبل الإسلام في القاعة المُخصصة لذلك التي تبدأ من العصور الحجرية حتى العصر الجاهلي، وفيها سيندهش الزوار من رؤية الأدوات الحجرية والقطع الفخارية، ولوحات من النقوش والكتابات الصخرية.
وأما قاعة حائل عبر التاريخ، فإنها تعرض لوحات تتضمن نصوصاً وصوراً ومخططات، وتعرض قاعة تراث حائل الجانب التراثي للمنطقة من خلال الصناعات التقليدية، وبعض الملابس والحلي التراثية وأواني الطهي وأدوات الزراعة وغيرها من مكونات التراث المحلي، وللتعليم نصيب في هذا المتحف، حيث تروي قاعة التعليم في منطقة حائل بدايات التعليم النظامي وأوائل المدارس في المنطقة، إضافة إلى عرض مجموعة من الكتب والأفلام والرسائل القديمة.
وحددت الهيئة السعودية للسياحة الملامح الرئيسة لموسم “شتاء السعودية” من خلال التأكيد على أهمية وجود تنوع طبيعي، بالإضافة إلى وجود تنوع مناخي، وعمق تاريخي.
يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم “الشتاء حولك” في أكثر من 17 وجهة محلية؛ لتقديم ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية.

روابط ذات صلة

هدية الحاج والمعتمر تطلق مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن لكم منا هدية

هدية الحاج والمعتمر تطلق مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن لكم منا هدية
المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يحذر من مرحلة حرجة تمر بها أفريقيا

المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يحذر من مرحلة حرجة تمر بها أفريقيا
هيئة التخصصات الصحية تعلن تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء لعام 2020

هيئة التخصصات الصحية تعلن تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء لعام 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*