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هيئة التخصصات الصحية تعلن تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء لعام 2020
http://almnatiq.net/?p=943691
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء خلال الملتقى السنوي للجمعيات الصحية الذي نظمته الهيئة أمس، بحضور أمين عام الهيئة ورؤساء الجمعيات الصحية وعدد من أعضاءها.
وحققت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان جائزة الهيئة للتميز كأفضل جمعية صحية لحصولها على المركز الأول في الفئة ” أ ” من أصل 50 جمعية تم تصنيفهم إلى 5 فئات حسب تحقيق معايير الأداء لكل جمعية.
وأعلنت الهيئة خلال الملتقى إطلاق نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية لتسهيل عملية إصدار العضويات للراغبين بالانضمام لعضوية الجمعيات، فيما كرمت عدداً من الجمعيات نظير إعداد أدلة الممارسة المهنية .
وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، على أهمية ودور الجمعيات الصحية في خدمة التخصصات المختلفة، ودورها في إثراء البحث العلمي، وخدمة الممارسين الصحيين، لافتاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بعملها والحرص على جودة مخرجاتها، لضمان رفع تصنيف الجمعيات لأعلى المستويات وتفعيل دورها في المجتمع الصحي.
وهنأ الأمين العام الجمعيات الصحية التي حصلت على جائزة الهيئة في معايير كفاءة الأداء نظير ما بذلوه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن رسالة الهيئة هي حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين أكفاء.

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