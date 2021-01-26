الشرق الأوسط على موعد مع سيارات المستقبل

المناطق - الرياض

لا شك أن أخبار السيارات الكهربائية حول العالم، تلك الصناعة الوليدة التي بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام والتطوير والأبحاث، قد باتت محل اهتمام كبير سواء بين المصنعين أو التجار والمستهلكين.

ليس فقط لكونها تمثل سيارات المستقبل، بل لأن الاتجاهات العالمية والتي تشير إلى أهمية تلك الصناعة لمستقبل البشرية من تقليل التلوث والانبعاثات الحرارية مما له أعظم الأثر على صحة الإنسان من جانب، وموارد الأرض من جانب أخر.

ويذكر موقع قيادة المعني بأخر أخبار ومستجدات عالم لسيارات حول العالم أنه وفقًا لأحدث الإحصاءات، فإن أوروبا والصين وأمريكا الشمالية يتصدرون العالم في تبني فكرة النقل العام باستخدام وسائل كهربائية.

وفيما يبدو أننا أمام منحنى حضاري يشهد بزوغ فجر صناعة السيارات الكهربائية وبداية عصر المحركات ذات الاحتراق الداخلي، نجد أن الشرق الأوسط مصمم على عدم التخلف عن الركب.

وليس الأمر مستغربًا من اتجاه دول الشرق الأوسط في توطين السيارات الكهربائية في شوارع بلدانها، على الرغم من وجود احتياطيات ضخمة من النفط تحت رمال الصحراء تجعل أسعار الوقود أقل من مقارنة بغيرها، إلا أنها في المقابل تتسبب في الكثير من التلوث، لاسيما في الدول النفطية التي تنتشر بها مصافي النفط.

نتناول في هذا المقال نموذجين كبيرين من دولتين مختلفتين من دول الشرق الأوسط كمؤشر على مستقبل السيارات الكهربائية في المنطقة، مع التخلي التدريجي عن وسائل النقل التقليدية.

أولاً: دبي- الإمارات العربية المتحدة

كانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي أدركت أن المستقبل القادم سيكون لوسائل النقل الكهربائية.

قامت في 2017 بتوقيع اتفاقية مع شركة تسلا بتوريد 200 سيارة كهربائية لصالح مؤسسة تاكسي دبي، وذلك كمرحلة أولى لخطة شاملة تستهدف القضاء تماماً عن مسببات التلوث الناتج عن محركات السيارات.

وتستمر هذه الخطة الطموحة في عام 2030 بإحلال 25% من رحلات النقل العام في الإمارة المزدحمة بوسائل نقل كهربائية.

استراتيجية ذات شقين

تتبع دبي إستراتيجية كلاسيكية ذات شقين عندما يتعلق الأمر بتعزيز التنقل الكهربائي. من ناحية، تستثمر في البنية التحتية، مع المئات من محطات الشحن المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، من ناحية أخرى، تقدم مزايا مالية لسائقي المركبات الكهربائية.

تتمثل تلك المزايا في إعفاء المركبات الكهربائية من فرض الرسوم (حتى نهاية عام 2021) رسوم وقوف السيارات (حتى نهاية عام 2022).

شحن مجاني للمركبات الكهربائية

وطلبت إمارة الشارقة المجاورة 50 شاحنة نصف كهربائية من تسلا لإضافتها إلى أسطول إدارة النفايات الخاص بها بحلول نهاية عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشارقة شحنًا مجانيًا لمالكي المركبات الكهربائية حتى عام 2025، مع الاستمرار في بناء المزيد من نقاط الشحن في جميع أنحاء مدينتها الرئيسية.

ثانياً: مصر – ومبادرة Go green

على الرغم من أن مصر ليست دولة نفطية بالدرجة الأولى مثل بعض دول الشرق الأوسط، إلا أنها تعد من أكثر البلدان ازدحامًا بالسكان، لاسيما محافظتي القاهرة والجيزة.

تعاني معظم المحافظات الكبرى في مصر ازدحام خانق معدلات تلوث مرتفعة، كان ذلك دافعًا لأن تعلن مصر عن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا بسيارات كهربائية أو سيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

وقد بدأت بالفعل تنتشر محطات التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الشحن السريع، في مناطق عدة من محافظة القاهرة، وجاري إنشاء المزيد منها، مع تهيئة البنية التحتية لذلك.

وتركز المبادرة على إحلال سيارات الأجرة كمرحلة أولى، مع إتاحة الفرصة للسيارات المملوكة لأشخاص للاستفادة من تلك المبادرة.

وفي رصد لموقع قيادة لأحدث أخبار المبادرة، فقد تهافت الكثير من وكلاء السيارات على عرض سياراتهم الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي في معرض ضخم استمر لعدة أيام، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

مصنع النصر للسيارات الكهربائية

يعتبر مصنع النصر للسيارات أحد أقدم مصانع السيارات في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، ويعود تاريخ إنشائه الستينات من القرن الماضي.

وبعد تعثر دام حوالي 11 عامًا يعود المصنع للعمل اتفاقيتين مع أحد الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية.

تنص الاتفاقية الأولى على تصنيع سيارة كهربائية، متوسطة الحجم ذات مواصفات حديثة، مع الاهتمام بالسعر المعتدل.

أما الاتفاقية الثانية، وبحسب ما نقله موقع قيادة عن مصادر مقربة أن الشركة الصينية ستلتزم بإعادة تأهيل وتطوير مصنع النصر للسيارات مع توريد خطوط إنتاج لتصنيع وتجميع السيارة الكهربائية، مع توفير كافة المعدات اللازمة لاختبارها.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن مصنع النصر للسيارات يعد المصنع الوحيد في المنطقة لتصنيع السيارات الكهربائية، وهو مؤشر قوي على الاتجاه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومنطقة شمال إفريقيا، كما أنه يتزامن مع مبادرة Go Green بحيث يمكن أن تدخل السيارات التي يتم تصنيعها من ضمن السيارات المتاحة في المبادرة.

عوامل مشجعة لاقتناء السيارة الكهربائية

تقدم الحكومة المصرية ضمن مبادرة Go Green مجموعة من الحوافز التشجيعية لزيادة الإقبال على شراء السيارات الكهربائية.

تتمثل أبرزها في منح خصمًا يصل إلى 50 ألف جنيه مصري دعم مادي مباشر يخصم من سعر السيارة حال إحلالها بسيارة قديمة.

كذلك انتشار النشرات والبرامج والمراجعات عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت عن جدوى وفوائد ومميزات اقتناء السيارات الكهربائية مع إبراز الفارق في مصروفات الصيانة بين السيارة العادية والسيارة الكهربائية، والتي تمثل مصدر قلق دائم لأي مشتري.