“النواب الأمريكي” يسلم لائحة الاتهام ضد ترامب لمجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته

المناطق - وكالات

قام مجلس النواب الأمريكي، رسمياً، بتسليم لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ، والتي تتضمن اتهامه بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه أمام أنصاره قبل الهجوم على مبنى الكونجرس.

وكان 10 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب صوّتوا إلى جانب الديمقراطيين لصالح مساءلة ترامب، غير أنه وفقاً لوكالة “رويترز” يتعين على الديمقراطيين الحصول على دعم 17 نائباً جمهوريا لإدانة ترامب في المجلس المقسم بالتساوي بين الحزبين.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترامب في 9 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المائة كمحلفين في المحاكمة التي قد تفضي إلى عدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة مجددا.