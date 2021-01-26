مدير تعليم تبوك يوجه بتكريم ملاك المدارس المبادرة بتخفيض الرسوم

المناطق- تبوك - فايز السميري:

ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري المبادرات التي قدمتها بعض المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال بالمنطقة بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووجه مدير التعليم بتكريم ملاك ومالكات المدارس المبادرة وتقديم الشكر لهم وحث بقية المدارس الأهلية على مبادرات مماثلة دعماً للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير في هذا الشأن قدمه مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري فيما وجه مدير التعليم بتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار بقطاع التعليم الأهلي بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم منوهاً بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال وأولياء أمورهم، لافتًا إلى متابعة واهتمام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزبز، وعنايته بالعمل التعليمي في المنطقة، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة.