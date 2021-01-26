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“فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” يتعرضو ن لعطل مفاجئ

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“فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” يتعرضو ن لعطل مفاجئ

“فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” يتعرضو ن لعطل مفاجئ
http://almnatiq.net/?p=943733
المناطق - وكالات

تعرضت شبكات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” في بعض البلدان لعطل مفاجئ، حسبما أعلنت خدمة Downdetector.

وواجهت المشكلات في عمل شبكة “فيسبوك” والمسنجر التابع لها بشكل أساسي المستخدمين في موسكو وسان بطرسبورغ، كما أن مشكلات “إنستغرام” و “واتس آب” ظهرت في العديد من البلدان الأوروبية مثل فنلندا وبولونيا والتشيك وعدد من البلدان الأخرى.

ويشتكي 47% من مستخدمي “إنستغرام” تبعا للبيانات المتوفرة من مشكلات في تنزيل البيانات عبر الشبكة، بينما يعاني نحو 35% منهم من مشكلات في تحميل البيانات، بينما لا يتمكن نحو 17% من استخدام الشبكة إطلاقا.

أما بالنسبة لـ “واتس آب” فنحو 86% من المستخدمين في اشتكوا من مشكلات في الاتصال مع خدمة التطبيق، بينما عانى نحو 12% من مشكلات إلى الدخول إلى الموقع الرسمي له عبر الإنترنت، بينما واجه نحو 2% من المستخدمين من مشكلات في تسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وفيما يخص “فيسبوك” تشير البيانات إلى أن نحو 83% من المستخدمين في عدة مناطق عانوا من مشكلات في الموقع ومشكلات مع الدخول إلى الخدمة.

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