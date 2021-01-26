نائب أمير جازان ومساعد وزير التجارة يبحثان معوقات تطوير البيئة التنافسية

المناطق - جازان - فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري والوفد المرافق لها.

واطلع سموه على عرض مرئي استمع فيه لشرح عن سبل تطوير البيئة التنافسية، ورؤية المركز الوطني للتنافسية لتحقيق التقدم في المؤشرات وتعزيز التنافسية وتوضيح الجهود الحكومية في تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها والارتقاء بترتيب المملكة في التقاري، العالمية مع تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة واقتراح الإصلاحات ومتابعة تنفيذها.



واستعرضت الدكتورة المطيري العلاقة التشارُكية بين المركز والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية المحفز لتوحيد الجهود وتعزيز التنافسية، وتوضيح الإصلاحات والقطاعات المستهدفة أثرها على رحلة المستثمر وأتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية مع عرض الإصلاحات الطموحة عبر القطاعات ومنها التشريعية والتنظيمية لتحسين بيئة الأعمال.



وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، على أهمية تقديم الدعم للمركز وأعماله التي ستسهم بإذن الله تعالى في تطوير البيئة التنافسية وتعزيزها في المنطقة وفق رؤية المملكة 2030 ، وحضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى بن يحي البناوي.