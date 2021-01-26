احدث الأخبار

بحوافز.. “الشورى” يدعو الصحة لدراسة تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين للعمل في المراكز
أبرز المواد
 بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لتعزيز المساواة العرقية
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 8789.87 نقطة
أبرز المواد
 أمير الرياض يشيد بنتائج مبادرة “تعلم من منزلك” لدعم ذوي الدخل المحدود
أبرز المواد
 “الصحة”: أربع وفيات و223 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 القبض على ستيني سرق معدات مدرسة في الرس
أبرز المواد
 شرطة الرياض تكشف حيلة ذكية لسارقي المركبات وتطيح بالعصابة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ومساعد وزير التجارة يبحثان معوقات تطوير البيئة التنافسية
أبرز المواد
 “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” يتعرضو ن لعطل مفاجئ
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يوجه بتكريم ملاك المدارس المبادرة بتخفيض الرسوم
أبرز المواد
 أمير قطر ونائبه يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود
أبرز المواد
 “النواب الأمريكي” يسلم لائحة الاتهام ضد ترامب لمجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته
أبرز المواد
بحوافز.. “الشورى” يدعو الصحة لدراسة تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين للعمل في المراكز

بحوافز.. “الشورى” يدعو الصحة لدراسة تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين للعمل في المراكز

أبرز المواد
بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لتعزيز المساواة العرقية

بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لتعزيز المساواة العرقية

أبرز المواد
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 8789.87 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 8789.87 نقطة

أبرز المواد
أمير الرياض يشيد بنتائج مبادرة “تعلم من منزلك” لدعم ذوي الدخل المحدود

أمير الرياض يشيد بنتائج مبادرة “تعلم من منزلك” لدعم ذوي الدخل المحدود

أبرز المواد

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 8789.87 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 8789.87 نقطة
http://almnatiq.net/?p=943764
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 57.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8789.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي، وإم آي إس، والبحر الأحمر، ودلة الصحية، وإسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تشب، وأسيج، وإسمنت المدينة، وزجاج، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.85% و 2.58%.
فيما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وكيان السعودية، والصقر للتأمين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأمانة للتأمين، والراجحي، وباعظيم، وإم آي إس هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 112.59 نقطة ليقفل عند مستوى 25940.86 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 513 صفقة.

روابط ذات صلة

بحوافز.. “الشورى” يدعو الصحة لدراسة تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين للعمل في المراكز

بحوافز.. “الشورى” يدعو الصحة لدراسة تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين للعمل في المراكز
بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لتعزيز المساواة العرقية

بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لتعزيز المساواة العرقية
أمير الرياض يشيد بنتائج مبادرة “تعلم من منزلك” لدعم ذوي الدخل المحدود

أمير الرياض يشيد بنتائج مبادرة “تعلم من منزلك” لدعم ذوي الدخل المحدود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*