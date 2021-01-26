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أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=943780
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة في الإمارة اليوم , الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1442 / 1443هـ.

واطلع المجلس على ما اعتمد للمنطقة من مشاريع جديدة في الميزانية العام المالي 1442/1443هـ شملت الخدمات الكهربائية والبلدية والزراعية والإسكان والشؤون الإسلامية , موجها سموه بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تحت التنفيذ.

كما شدد سموه على مديري الجهات المعنية بالإسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة وما يمس المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مختلف الأصعدة.

وناقش المجلس التقارير المرفوعة له من لجان المجلس الميدانية المتضمنة بيانات المشاريع المتعثرة في مدينة تبوك والمحافظات المرتبطة في مجال خدمات البلدية والمياه والتعليم والطرق والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، والتي تحتاج لدعم المجلس في إزالة العوائق وأسباب التعثـّر.

وفي نهاية الجلسة استعرض المجلس الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي 1441/ 1442 هـ وما تم من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المدروسة وما استجد بشأنها والتأكيد على متابعة ما تم الكتابة بشأنه للوزرات والجهات والمؤسسات الحكومية للموضوعات المرفوعة من المجلس.

ثم دشن سمو أمير منطقة تبوك الموقع الإلكتروني لمجلس المنطقة .

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