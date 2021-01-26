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“صحة الرياض” تفتتح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية

“صحة الرياض” تفتتح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية
http://almnatiq.net/?p=943794
المناطق - الرياض

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني ، ودعم مباشر من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة، دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه العيادة التخصصية تهدف إلى تقدم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال وتقويم الحول والعمليات الجراحية لفئة الأطفال من خلال كوادر طبية متخصصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر وبرامج الدعم الطبي المختلفة.

وأكدت مديرة إدارة صحة العين بإدارة الخدمات العلاجية الدكتورة منيرة ناصر الدوسري حرص “صحة الرياض”، على رفع مستوى الخدمات الصحية للعيون من عيادات، وعمليات جراحية في جميع المستشفيات التابعة لها، ودعم المستشفيات بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة ومتابعتها والإشراف عليها وذلك لمواكبة خطط وزارة الصحة، وتوجيهات القيادة الحكيمة في المملكة من أجل تحقيق رؤية 2030 بالاستمرار في توفير بيئة صحية متكاملة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية. 

في السياق نفسه نوه مدير مستشفى المزاحمية العام الدكتور عادل متعب بن عميرة  بأن قسم العيون في المستشفى، شهد تطوراً وتحسناً في إمكاناته، بفضل الدعم اللامحدود من “صحة الرياض”، كما ساهم بشكل كبير في رفع مستوى خدمات صحة العين في المستشفى حيث تم توفير التجهيزات والكوادر المؤهلة، ما مكَن إدارة المستشفى من إنشاء عيادة إضافية لاستقبال المرضى من جميع مستشفيات منطقة الرياض عن طريق برنامج “موعد” وذلك حرصا على تلبية جميع احتياجات المتعلقة بتشخيص وعلاج العيون بشكل عام وعلاج وجراحات عيون الاطفال بشكل خاص، ولتخفيف الضغط على المستشفيات والمدن الطبية داخل مدينة الرياض مع الحرص على تطبيق جميع الأنظمة والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وقدم ابن عميرة شكره وتقديره إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني وإلى مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة لمتابعتهم وإشرافهم على هذا الإنجاز الكبير وإلى مديرة إدارة صحة العين الدكتورة منيره الدوسري على جهودها لرفع مستوى الخدمات الصحية في قسم العيون بمستشفى محافظة المزاحمية العام.

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