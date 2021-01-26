“تعليم الشرقية” تثقف منسوبيها ببرامج توعية صحية

المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة مؤخراً عن بُعد حزمة من البرامج الصحية والتي استهدفت الرفع من سقف ثقافة الوعي الصحي بين أوساط كافة منسوبيها وخصوصاً أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات باعتبارهم يشكلون الشريحة الأوسع للمجتمع.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى جدولة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة لخارطة واسعة من البرامج الصحية جاء منها، تنفيذ برنامج “التوعية بصحة الفم والأسنان”، والذي تضمن جملة من المحاور التي تم استعراضها خلال البرنامج يأتي في مقدمتها: الوقوف على أوقات تفريش الأسنان وأدواته المستخدمة، إضافة للطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان، والتعريف بالتسوس ومسبباتها، وصولاً لأهمية الزيارات الدورية لطبيب الأسنان.

كما لفت الباحص، إلى تنفيذ برنامج آخر للتوعية بفيرس كورونا، استهدف رفع سقف التعامل مع الفيروس والحد من انتشاره، حيث تضمن جملة من المحاور التي تم استعراضها خلال البرنامج كان في مقدمتها: التعريف بالطرق المثلى لمنع وانتشار الفيروس من خلال تجنب المس المباشر للعينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، والحرص على غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات.

كما تم التعريف بطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.