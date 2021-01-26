احدث الأخبار

“تعليم الشرقية” تثقف منسوبيها ببرامج توعية صحية
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تفتتح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية
أبرز المواد
 أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تطلق برامج “كفء” للتأهيل الوظيفي
أبرز المواد
 بحوافز.. “الشورى” يدعو الصحة لدراسة تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين للعمل في المراكز
أبرز المواد
 بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لتعزيز المساواة العرقية
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 8789.87 نقطة
أبرز المواد
 أمير الرياض يشيد بنتائج مبادرة “تعلم من منزلك” لدعم ذوي الدخل المحدود
أبرز المواد
 “الصحة”: أربع وفيات و223 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 القبض على ستيني سرق معدات مدرسة في الرس
أبرز المواد
 شرطة الرياض تكشف حيلة ذكية لسارقي المركبات وتطيح بالعصابة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ومساعد وزير التجارة يبحثان معوقات تطوير البيئة التنافسية
أبرز المواد
“تعليم الشرقية” تثقف منسوبيها ببرامج توعية صحية

“تعليم الشرقية” تثقف منسوبيها ببرامج توعية صحية

أبرز المواد
“صحة الرياض” تفتتح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية

“صحة الرياض” تفتتح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية

أبرز المواد
أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة

أبرز المواد
جامعة “المؤسس” تطلق برامج “كفء” للتأهيل الوظيفي

جامعة “المؤسس” تطلق برامج “كفء” للتأهيل الوظيفي

أبرز المواد

“تعليم الشرقية” تثقف منسوبيها ببرامج توعية صحية

“تعليم الشرقية” تثقف منسوبيها ببرامج توعية صحية
http://almnatiq.net/?p=943799
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة مؤخراً عن بُعد حزمة من البرامج الصحية والتي استهدفت الرفع من سقف ثقافة الوعي الصحي بين أوساط كافة منسوبيها وخصوصاً أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات باعتبارهم يشكلون الشريحة الأوسع للمجتمع.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى جدولة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة لخارطة واسعة من البرامج الصحية جاء منها، تنفيذ برنامج “التوعية بصحة الفم والأسنان”، والذي تضمن جملة من المحاور التي تم استعراضها خلال البرنامج يأتي في مقدمتها: الوقوف على أوقات تفريش الأسنان وأدواته المستخدمة، إضافة للطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان، والتعريف بالتسوس ومسبباتها، وصولاً لأهمية الزيارات الدورية لطبيب الأسنان.

كما لفت الباحص، إلى تنفيذ برنامج  آخر للتوعية بفيرس كورونا، استهدف رفع سقف التعامل مع الفيروس والحد من انتشاره، حيث تضمن جملة من المحاور التي تم استعراضها خلال البرنامج كان في مقدمتها: التعريف بالطرق المثلى لمنع وانتشار الفيروس من خلال تجنب المس المباشر للعينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، والحرص على غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات.

كما تم التعريف بطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.

روابط ذات صلة

“صحة الرياض” تفتتح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية

“صحة الرياض” تفتتح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية
أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة
جامعة “المؤسس” تطلق برامج “كفء” للتأهيل الوظيفي

جامعة “المؤسس” تطلق برامج “كفء” للتأهيل الوظيفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*