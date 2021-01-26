الباطن يهزم العين بثنائية في دوري محمد بن سلمان

الباطن يهزم العين بثنائية في دوري محمد بن سلمان

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الباطن يهزم العين بثنائية في دوري محمد بن سلمان

الباطن يهزم العين بثنائية في دوري محمد بن سلمان
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المناطق - الرياض

تمكن فريق “الباطن” من التغلب على نظيره “العين”، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للباطن اللاعب “عمر السحيمي” بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 58، وعند الدقيقة 75 سجل اللاعب “فابيو إبرو” الهدف الثاني، فيما سجل هدف العين اللاعب “خوانبي” عند الدقيقة 94.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق السماوي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تذيل الترتيب برصيد 10 نقاط.

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