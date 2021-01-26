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أمين الشرقية يُكرم فريق “في الخدمة” نظير جهوده التطوعية مع الأمانة

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أمين الشرقية يُكرم فريق “في الخدمة” نظير جهوده التطوعية مع الأمانة

أمين الشرقية يُكرم فريق “في الخدمة” نظير جهوده التطوعية مع الأمانة
http://almnatiq.net/?p=943812
المناطق - المنطقة الشرقية

كرّم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمكتبه اليوم الاثنين 13/06/1442هـ، بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، والمشرف العام على مركز الإبداع البلدية بالأمانة الأستاذة مها الوابل، فريق ” في الخدمة ” التطوعي نظير مشاركته في تفعيل مبادرات الأمانة التطوعية، بمحافظة القطيف.

وثمّن معاليه الجهود التي يبذلها الفريق في مجال الأعمال التطوعية، منوّهاً أن المنطقة تزخر بالكثير من الكفاءات الشابة التي تسعى للمشاركة بكافة المجالات التطوعية والمجتمعية لخدمة الوطن، والتي من شأنها تعزيز قدرة المتطوع على التعامل مع مختلف المبادرات، ونشر ثقافة المسؤولية لدى أفراد المجتمع.

وقدم معاليه شكره للفريق لما قدموه من مساهمات مجتمعية فعالة في المنطقة، والتي لاقت استحساناً واضحاً، وهذا يؤكد الهدف الرئيس من رسالة الفريق، والذي بدوره يضع الأثر والتكامل فيما بين الأمانة وأفراد المجتمع.

ومن المنتظر أن يشارك الفريق، في مبادرة “شيل كيستك ونظف ديرتك”، التي ستطلقها الأمانة يوم السبت المقبل – بمشيئة الله – في كورنيش الواجهة البحرية بالخبر.

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