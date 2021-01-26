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ممثلي سُلطات الطيران المدني العرب يجتمعون غدًا لدراسة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب

ممثلي سُلطات الطيران المدني العرب يجتمعون غدًا لدراسة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب

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ممثلي سُلطات الطيران المدني العرب يجتمعون غدًا لدراسة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب

ممثلي سُلطات الطيران المدني العرب يجتمعون غدًا لدراسة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب
http://almnatiq.net/?p=943819
المناطق - واس

يُعقد غدًا أعمال الاجتماع العاشر للجنة ممثلي السُلطات المالية وسُلطات الطيران المدني في الدول العربية بشأن اتفاقية “تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدّلة”، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.
وأفادت مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم، بأن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء النقل العرب في اجتماع دورته الـ (33)، الذي تضمن إحالة مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدّلة إلى اللجنة الفنية للسُلطات المالية لإعادة دراسة الاتفاقية في ضوء تحفظات بعض الدول العربية وما يستجد من ملاحظات بشأنها.
وأشارت إلى أنه سيتم انتخاب رئيس أحد وفود الدول المشاركة في بداية الاجتماع لرئاسة أعمال الدورة الحالية للجنة، لافتة إلى أن اتفاقية النقل الجوي تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتطرق إلى الجانب الفني وهو معمول به بموجب اتفاقية مونتريال، أما الشق الثاني الذي يناقش الجانب المالي فهو محل النقاش بين الدول، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الدول العربية في مجال صناعة النقل الجوي وتنميته.

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