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حفر الباطن.. تدشين نظامي جايتك وبنان لمعرفة هوية الأشخاص بالبصمة والصورة

حفر الباطن.. تدشين نظامي جايتك وبنان لمعرفة هوية الأشخاص بالبصمة والصورة
http://almnatiq.net/?p=943839
المناطق - حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود صباح اليوم بحضور مدير شرطة حفرالباطن العميد فايز الشهراني نظامي ( جايتك وبنان ) بعد تزويد شرطة المحافظة به موخراً.

واستمع سموه لشرح نبذه مبسطة عن نظامي ( الجايتك و بنان ) والذي يهدف الى استخدام التقنية الحديثة في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، وذلك من خلال الاستعلام عن هوية الاشخاص والمركبات من قبل رجال الأمن اثناء قيامهم بواجبهم الميداني  حيث يتم التعرف على الاشخاص بالبصمه او بصورة الوجه.

وقدم سموه الشكر للقيادة على ما تقدمه من إمكانيات تهدف لمصلحة الوطن والمواطن.

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