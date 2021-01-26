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هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس العراقي يبحثان سبل التعاون الثنائي
http://almnatiq.net/?p=943843
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي .

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