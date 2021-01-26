نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة

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يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان يوم غد، فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة في المنطقة ، الذي تنظمه غرفة جازان، تحت شعار ” جازان .. سياحة مستدامة”، وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان .

وأوضح الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن الملتقى الذي ينفذ بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة السياحة يهدف للتعريف بمنطقة جازان كمركز سياحي متميز ، وإبراز مبادرات وبرامج الجهات المعنية بتنمية وتطوير صناعة السياحة بالمنطقة، والعمل على إيجاد تحقيق سياحة منافسة ومستدامة طول العام في جازان.

وبين أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات حوارية تشمل “مبادرات تحقيق السياحة المستدامة في المملكة، وواقع وتنافسية القطاع السياحي في جازان ، والتغيير المطلوب في قطاع السياحة بمنطقة جازان”.