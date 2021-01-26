احدث الأخبار

السديس يطلق الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام
أبرز المواد
 تفاصيل الحجر الصحي في أهم العواصم العالمية
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة
أبرز المواد
 هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس العراقي يبحثان سبل التعاون الثنائي
أبرز المواد
 حفر الباطن.. تدشين نظامي جايتك وبنان لمعرفة هوية الأشخاص بالبصمة والصورة
أبرز المواد
 استقالة رئيس وزراء إيطاليا لتشكيل حكومة جديدة
أبرز المواد
 من هم المسؤولون جزائيًا في قضايا التهريب؟.. النيابة توضح
أبرز المواد
 ممثلي سُلطات الطيران المدني العرب يجتمعون غدًا لدراسة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يُكرم فريق “في الخدمة” نظير جهوده التطوعية مع الأمانة
أبرز المواد
 القبض على مواطن اصطاد صقراً بعد إطلاقه من نادي الصقور
أبرز المواد
 الباطن يهزم العين بثنائية في دوري محمد بن سلمان
أبرز المواد
السديس يطلق الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام

السديس يطلق الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام

أبرز المواد
تفاصيل الحجر الصحي في أهم العواصم العالمية

تفاصيل الحجر الصحي في أهم العواصم العالمية

أبرز المواد
نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة

نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة

أبرز المواد
هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس العراقي يبحثان سبل التعاون الثنائي

هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس العراقي يبحثان سبل التعاون الثنائي

أبرز المواد

السديس يطلق الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام

السديس يطلق الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=943853
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.
وتهدف الخطة إلى إنشاء مواقع داخل المسجد الحرام ونقاط ومراكز ميدانية تقدم من خلالها الإجراءات الاحترازية للقاصدين، كما تخصص ضمن أهدافها المشاركة في الأيام العالمية وإقامة المعارض والمشاركة بها مع الجهات ذات الاختصاص.
ويندرج ضمن الهدف الإستراتيجي للخطة وضع خطط لآلية التفويج من وإلى المسجد الحرام، ومتابعة تطبيق خطط الإدارات الميدانية العاملة بالحرم المكي، ووضع خطط الطوارئ, وتنظيم العمل أثناء تنفيذها.
وتسعى الخطة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اعتمادهم على أنفسهم، عوضًا عن الآخرين، وجعل بيئة المسجد الحرام بيئة صديقة لهم، يجدون فيها كل ما ييسر أداء نسكهم, كما حملت الخطة العديد من مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تمكنت وكالة شؤون المسجد الحرام من تحقيقها، في إشارة إلى الرصد الدوري، والاعتماد على مؤشرات الأداء وتعزيزها خدمةً لقاصدي المسجد الحرام.
وأشاد معاليه بالخطة وما حملته من أهداف ومؤشرات للأداء خلال الفترة الماضية، كما أكد على الدعم غير المحدود الذي يلقاه المسجد الحرام من قبل القيادة الرشيدة .

روابط ذات صلة

تفاصيل الحجر الصحي في أهم العواصم العالمية

تفاصيل الحجر الصحي في أهم العواصم العالمية
نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة

نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة
هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس العراقي يبحثان سبل التعاون الثنائي

هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس العراقي يبحثان سبل التعاون الثنائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*