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1500 مستفيد من السلال الغذائية بنجران

1500 مستفيد من السلال الغذائية بنجران
http://almnatiq.net/?p=943875
المناطق - نجران

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الجتماعية بنجران ،في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على المستفيدين الرسميين المسجلين في كشوفات الجمعية.

من جانبه أوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف .أن الجمعية بدأت في توزيع السلال الغذائية المتكاملة بالإضافة إلى التمور واللحوم على 1500 مستفيد، ويستمر التوزيع لمدة أسبوعين خلال الفترتين الصباحية والمسائية مع التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية، وتأتي هذه السلال الغذائية ضمن أنشطة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران التي تنفذها طوال العام.

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