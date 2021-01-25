وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها بحائل

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قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل ومقر السجن العام بمنطقة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.

يأتي ذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.